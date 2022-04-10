Мастер по ремонту обокрал бывшего клиента в Пятигорске

10 апр. 22:20

Похищение электроинструментов раскрыли полицейские в Пятигорске, об этом сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

К стражам порядка обратился местный житель, который рассказал, что кто-то украл электроинструменты из его дома.

Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 33-летний мужчина, который забрался в дом без особого труда: некоторое время назад он делал там ремонт. Злоумышленник украл инструменты и скрылся.

Похищенное он продал, вырученные деньги потратил. Нанесенный ущерб превысил 20 тыс рублей.

Открыто уголовное дело по статье "Кража".