Мастер по ремонту обокрал бывшего клиента в Пятигорске

Похищение электроинструментов раскрыли полицейские в Пятигорске, об этом сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
К стражам порядка обратился местный житель, который рассказал, что кто-то украл электроинструменты из его дома.
Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 33-летний мужчина, который забрался в дом без особого труда: некоторое время назад он делал там ремонт. Злоумышленник украл инструменты и скрылся.
Похищенное он продал, вырученные деньги потратил. Нанесенный ущерб превысил 20 тыс рублей.
Открыто уголовное дело по статье "Кража".