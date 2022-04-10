В Тбилиси отпразднуют дни цветения сакуры

10 апр. 21:57

Дни цветения сакуры пройдут в Национальном ботаническом саду в Тбилиси в выходные 16 и 17 апреля. Об этом сообщают организаторы.

Некоторое время назад в ботаническом саду расширилась коллекция сакуры, свыше сотни деревьев посадили в феврале 2020 года. Сегодня там растет сразу несколько видов таких деревьев.

"Вы найдете интересную информацию о сакуре, у вас будет возможность купить изделия ручной работы на японскую тематику", - цитирует анонс мероприятия Sputnik Грузия.

В программу входит и выставка коллекции бонсай, местное издание "Сулакаури" откроет стенд с японской литературой. У японского сада появятся фотозона и небольшой фуд-корт.