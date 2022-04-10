Общественность Греции извинилась перед Россией за свое правительство

10 апр. 21:44

Группа представителей греческой общественной организации "Всемирная сеть эллинизма" ("Диктио эллинизму") сегодня передала в посольство РФ в Греции петицию с извинениями за позицию, которую правительство Греции заняло в отношении РФ и событий на Украине.

Греки пришли к посольству с греческими флагами, принесли цветы, а также написали сопровождающее письмо, в котором, в частности, говорится: "Наши мысли о братском российском народе! От имени греков мы хотим попросить у вас прощения за оскорбительное для нашей истории поведение греческого правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет нас как греков, так и как демократов и православных христиан!", - передает ТАСС.

Выступивший у посольства от имени организации профессор Университета Фракии Йоргос Павлос зачитал петицию под названием "Рука дружбы и братства русскому народу от всех греков".

"Большинство греков стоят на стороне своих православных русских братьев и выступают против решений греческого парламента и греческого правительства. Потому что как знающие историю греки мы считаем трагической и роковой ошибкой греческого правительства считать Россию и российский народ нашим врагом, отправляя оружие на Украину и высылая российских дипломатов в качестве персон нон грата в Греции. Трагической и роковой ошибкой мы также считаем приглашение для выступления в греческом парламенте нынешнего премьер-министра Украины (имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский), который враждебно настроен по отношению к греческому меньшинству на Украине, отрицая историческую реальность присутствия эллинизма на побережье Черного моря. По сути, на данный момент эти этнические греки Причерноморья является древнейшими жителями региона, основавшими там города и принесшими туда культуру".

"Но самое неслыханное из всего - это то, что представители нацистского батальона "Азов" оскорбили своим появлением греческий парламент, в котором прозвучало историческое "Нет" нацизму и гитлеризму 1940 года. Правительство Греции этими решениями оскорбляет не только нас, греков, но и всю историю греческой нации. В то же время это демонстрирует максимальную нечестность и неуважение к братскому русскому народу, который всегда открывал любящие объятия страдающему греческому народу", - говорится в петиции.

В организации отметили, что очень опечалены нынешними бедами всех граждан на Украине и надеются, что "эта братоубийственная и по сути гражданская война скоро закончится". "Но мы прекрасно понимаем, что настоящим виновником этой войны является Запад, который в последние годы планомерно планировал и добивался раздробления России, все ближе и ближе продвигая свою военную машину к России. Мы хорошо знаем об исторических правах России, неотъемлемой исторической частью которой является Украина в географическом и культурном плане", - отмечается в документе.

Православная Россия сегодня является "исторически важным щитом цивилизованной Европы от современного варварства и бесчеловечной метафизики западного происхождения и замысла нового мирового порядка". Организация считает, что события на Украине являются "трагической исторической необходимостью" с целью спасения мировой цивилизации и мировой демократии от нацизма и фашизма. "По существу и для тех, у кого есть глаза и ум, чтобы видеть и понимать, Россия сегодня борется и жертвует собой за свободу всего человечества", - говорится в петиции.

Представители "Всемирной сети эллинизма" подчеркнули, что, хотя они против войны и за мир, в данный момент они "решительно поддерживают Россию и русский народ, несущий историческую ответственность за свободу для всех народов земли".

Собравшиеся являются представителями организации "Всемирная сеть эллинизма", которая насчитывает 75 тыс членов в Греции и за рубежом. Перед передачей петиции участники акции сфотографировались на фоне посольства.