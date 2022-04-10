Студия для изучения кавказского фольклора на Ставрополье получит сцену и зрительный зал

10 апр. 21:14

Сцену и зрительный зал обустроят на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив в студии изучения дошкольниками фольклора народов Северного Кавказа "Театриум - территория сказки", расположенной в станице Ессентукской на Ставрополье, к концу мая. Об этом рассказала наставник проекта Ирина Спиридонова.

"Студия существует уже два года, но мы ставили только русские народные сказки. А вот в рамках гранта мы будем расширять свою деятельность и будем работать именно над сказками народов Северного Кавказа. Пока что эта студия маленькая, камерная - нет возможности приглашать много гостей, потому что у нас нет определенного оборудования", - цитирует ее ТАСС.

Спиридонова пояснила, что их-за отсутствия в студии зрительного зала спектакли проводятся только для дошкольников, а его создание даст возможность звать на спектакли и школьников. Кроме того, дети смогут почувствовать себя как в театре, выступая на сцене и со зрителями.

Проект также предполагает проведение режиссерских и актерских мастер-классов.