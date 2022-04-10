СМИ: стали известны exit poll президентских выборов во Франции

10 апр. 20:58

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 24,2%, - передает бельгийская телерадиовещательная компания RTBF со ссылкой на данные exit-poll.

Следом с 20,2% голосов идет глава крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Четвертое место с 8% делят между собой кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, - передает РИА Новости.

Напомним, граждане страны выбирают главу государства на пятилетний срок, и в случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй, который намечен на 24 апреля.