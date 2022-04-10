Глава ЕК: Украина – "часть европейской семьи"

10 апр. 20:43

Процесс вступления страны в Евросоюз занимает годы, однако в случае с Украиной приходится делать необычные шаги, заявила в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир сегодня, комментируя перспективы вступления Украины в ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Обычно этот процесс занимает годы, но вчера мы сделали важный шаг вперед. Мы передали опросник, на основании которого формируется мнение, и я делаю рекомендацию о том, готова ли страна получить статус кандидата в ЕС", - рассказала она, передает ТАСС.

"Когда Украина будет восстановлена - и мы поддержим Украину в восстановлении - одновременно пройдут реформы. Так что это экстраординарный способ переделать страну и двинуться по пути в Европейский союз. Важный шаг в этом направлении мы сделали вчера", - добавила глава Еврокомиссии.

При этом фон дер Ляйен отметила, что "Украина без сомнения является частью европейской семьи".