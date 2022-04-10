Власти Курской области вводят высокий уровень террористической опасности

10 апр. 20:15

В Курской области с завтрашнего дня вводят желтый (высокий) уровень террористической опасности, - заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - синий, высокий — желтый и последний, критический - красный", - написал глава региона в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.

Жителей попросили быть бдительными и обращать внимание на оставленные сумки, а о подозрительных гражданах или группах лиц сообщать в полицию.