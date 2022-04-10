СМИ: в Москву едет канцлер Австрии Карл Нехаммер

10 апр. 19:58

Канцлер Австрии Карл Нехаммер завтра планирует посетить Москву, - сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

"Поездка должна состояться уже завтра", - отметило издание, уточнив, что глава правительства намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Визит согласован с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с канцлером Австрии, - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметили в окружении Нехаммера, который хочет выступать в роли "строителя мостов", необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и организовывать поездки.

Накануне глава австрийского правительства посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. При этом издание отметило, что в Австрии раскритиковали эту поездку канцлера, поскольку такой шаг ставит под угрозу нейтралитет страны.

Сам канцлер уже озвучил темы, которые намерен поднять на переговорах с президентом России.

"Завтра я встречусь с Владимиром Путиным в Москве. Мы нейтральны в военном плане... Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - написал Нехаммер в своем аккаунте в одной из соцсетей, добавив, что заранее проинформировал о предстоящей поездке своих европейских коллег, а также президентов Турции и Украины.