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Водитель УАЗа на трассе в КЧР "потерял" двоих детей

Пресс-служба МВД по КЧР

Сегодня днем из автомобиля горе-водителя в Карачаево-Черкесии (КЧР) во время движения выпали двое детей, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД. 

34-летний житель аула Карт-Джурт за рулем собственного УАЗа ехал по трассе Черкесск-Домбай в сторону Карачаевска, когда на круговом перекрестке возле аула Кумыш внезапно открылась дверь автомобиля, из которого выпали дети восьми и шести лет, - передает "АиФ-Ставрополье". 

Один ребенок госпитализирован в травматологическое отделение республиканской клинической больницы в Черкесске, девочке помощь оказана на месте происшествия, она не получила травм. Водитель был трезвым. Полицейские выясняют подробности происшествия, - добавили в МВД региона.

ФОТО Пресс-служба МВД по КЧР
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