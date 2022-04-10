Водитель УАЗа на трассе в КЧР "потерял" двоих детей

10 апр. 19:43

Сегодня днем из автомобиля горе-водителя в Карачаево-Черкесии (КЧР) во время движения выпали двое детей, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

34-летний житель аула Карт-Джурт за рулем собственного УАЗа ехал по трассе Черкесск-Домбай в сторону Карачаевска, когда на круговом перекрестке возле аула Кумыш внезапно открылась дверь автомобиля, из которого выпали дети восьми и шести лет, - передает "АиФ-Ставрополье".

Один ребенок госпитализирован в травматологическое отделение республиканской клинической больницы в Черкесске, девочке помощь оказана на месте происшествия, она не получила травм. Водитель был трезвым. Полицейские выясняют подробности происшествия, - добавили в МВД региона.