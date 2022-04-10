СМИ: двуличие Зеленского заметили и во Франции

10 апр. 19:27

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о "готовности продолжить переговоры" с Россией, хотя в правдивость его слов верят далеко не все комментаторы.

"Это заявление адресовано НАТО: если не начнете войну с русскими, то вам придется с ними разговаривать", - написал SerbikusSlavikus 84, передает РИА Новости.

"Политика двойных стандартов. С одной стороны, Зеленский поддерживает США, готовых любыми способами задушить Россию, а с другой - он уже согласился на диалог с русскими. На самом деле перед нами не политик, а актер под руководством режиссера. Мира не будет, пока бразды правления в руках у американцев", - считает jean liquard.

"А не стоит ли Зеленскому уступить место для проведения настоящих переговоров о будущем между Россией и Европой?" - задается вопросом ChristianLéonToussaint.

"Ага, то есть теперь он готов к диалогу с Путиным …вам не кажется, что нас в очередной раз держат за…?" - спрашивает Pierre-Louis Etienne.

"Зеленский должен был начать мирные переговоры с того момента, как он оказался у власти, вместо того, чтобы провоцировать Россию агитацией за вступление в НАТО и ЕС …тут еще глава Еврокомиссии фон дер Ляйен своей брошюркой о членстве разозли русского медведя", - отметил rongeur joyeux.

Напомним, накануне Владимир Зеленский вновь подтвердил готовность Украины "бороться и параллельно искать дипломатические способы урегулирования конфликта с Россией".