СМИ: в Пакистане завтра пройдут выборы нового премьер-министра

10 апр. 19:15

Парламент Пакистана завтра, 11 апреля, изберет нового премьер- министра страны, - сообщают пакистанские СМИ.

Как рассказал вице-спикер парламента от Пакистанской мусульманской лиги-Наваз (ПМЛ-Н) Аяз Садык, председательствовавший на заседании вотума недоверия правительству Имран Хана, кандидаты на вакантное место премьер-министра должны представить необходимое заявление спикеру парламента в течение дня, после чего будет избран новый премьер-министр. СМИ утверждают, что пост премьер-министра страны может занять лидер ПМЛ-Н Шахбаз Шариф, - передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Напомним, накануне парламент Пакистана выразил вотум недоверия правительству Имран Хана: за проголосовали 174 депутата, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны. Против голосовали 172 депутата.