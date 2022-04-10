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Жители Новороссийска попросили продлить отопительный сезон еще на неделю

Жители Новороссийска попросили продлить отопительный сезон еще на неделю

Судя по среднеклиматическим показаниям, отопительный сезон в Новороссийске должен был закончиться 9 апреля, и в ведомстве хотели воспользоваться этим и начать готовиться к новому отопительному сезону, - написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

Однако жители попросили не отключать городские котельные из-за холодной погоды, установившейся в регионе, - передает "АиФ-Юг". 

Свежо будет не только в Новороссийске – по прогнозам синоптиков Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже завтра в регионе ожидается похолодание на десять градусов, ливни и ветер.

Почти летние выходные сменятся дождливыми, холодными и ветреными буднями, снова пойдут дожди - в горах с мокрым снегом, а порывы ветра местами достигнут значений в15-20 м/с. Причина - фронтальные разделы циклона, проходящие через территорию Краснодарского края.

В западной половине края и на Черноморском побережье ожидаются дожди и грозы, а температура воздуха в ночные часы в горных районах края опустится до отрицательных значений.

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