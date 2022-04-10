Ушел из жизни президент Государственного исторического музея Александр Шкурко

10 апр. 18:44

В Москве ушел из жизни президент Государственного исторического музея, историк Александр Шкурко, - сообщает пресс-служба музея.

"С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Александр Шкурко - российский историк, специалист по скифской археологии. В 1960 году он окончил исторический факультет МГУ. В 1980-е годы занимал пост первого заместителя министра культуры РСФСР. В 1992 году стал директором Государственного исторического музея в Москве.