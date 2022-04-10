Иран потребовал у США гарантий невыхода из ядерной сделки

10 апр. 18:27

Американская сторона должна гарантировать невыход из ядерной сделки в случае достижения компромисса в ходе переговоров в Вене. Соответствующий призыв, адресованный президенту Ирана, был обнародован Меджлисом (парламентом) страны в воскресенье.

"На новых переговорах США обязаны дать юридические гарантии невыхода из ядерной сделки, и они должны быть подтверждены со стороны ключевых американских государственных институтов", - цитирует текст заявления ТАСС со ссылкой на иранское информационное агентство Mehr.​​

Под обращением подписались 250 из 290 депутатов Меджлиса Ирана.

Напомним, после восьми раундов переговоров в Вене с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение 11 марта был взят перерыв из-за внешних факторов. До этого венские переговоры вышли на финишную прямую.