СМИ: жители Германии - против дискриминации русскоязычного населения

10 апр. 18:12

Сегодня несколько сотен человек участвуют в демонстрациях против дискриминации русскоязычных жителей Германии в немецких Ганновере и Франкфурте-на-Майне, - сообщает издание Bild.

В Ганновере состоялся автопробег, в котором участвовали около 600 человек на примерно 300 автомобилях. Акция проходила под лозунгом "Против разжигания межнациональной розни, притеснений и дискриминации русского населения". Участники автопробега демонстрировали флаги России, Германии, Казахстана и других стран СНГ.

Во Франкфурте власти запретили автопробег, но разрешили шествие под лозунгом "Против ненависти и дискриминации русскоговорящих сограждан/Против войны - За мир". Как пишет издание, собралось "две-три сотни" человек. Аналогично с Ганновером была запрещена демонстрация символов или лозунгов, которые могут быть трактованы как одобрение действий России на Украине.

Накануне аналогичные акции прошли в Штуттгарте и Любеке.