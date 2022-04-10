Салливан назвал главную цель США в Европе

10 апр. 17:58

США прилагают максимум усилий для того, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей, - заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти", - сказал Салливан в эфире CNN, передает РИА Новости.

Президент США Джо Байден был в прямом контакте с европейскими лидерами по этому вопросу, - добавил Салливан.