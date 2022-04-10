Меликов призвал российские телеканалы отказаться от фильмов студии Зеленского

10 апр. 17:44

С российских телеэкранов могут пропасть фильмы и сериалы украинской студии "Квартал-95", одним из сооснователей которой выступает действующий президент Украины Владимир Зелинский, - к этому призвал в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Покупая фильмы украинской студии, отечественный шоу-бизнес опосредованно финансирует "военную машину врагов", которая привела к страданиям мирных жителей Донбасса, - уверен Меликов, передает "АиФ-Дагестан".

"Возможно, вы ответите, что эти продукты приобретены не сегодня, что они должны оправдать расходы. Но разве это достойное оправдание сегодня? Уверен, что выражу мнение многих российских зрителей: в нашей стране не место проектам, связанным с компанией "Студия "Квартал 95", – написал Меликов.