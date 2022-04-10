Стали известны окончательные итоги парламентских выборов в Венгрии

10 апр. 17:14

Национальный избирательный офис Венгрии (NVI) по итогам подсчета 100% голосов опубликовал результаты парламентских выборов 3 апреля, где победил альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) премьера Виктора Орбана.

Альянс получает 135 мест в парламенте из 199, то есть конституционное большинство за ним сохраняется третий раз подряд. Из 135 мандатов 87 получены в одномандатных округах и 48 - по партийному списку, - передает РИА Новости.

Коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получит в парламенте 57 мест. Оппозиционные кандидаты выиграли 19 одномандатных округов и получили 38 мандатов по партийному списку. Из оставшихся семи мест шесть - у правого движения "Наша Родина" и одно - у Немецкого национального списка, все они проходят по партийным спискам.