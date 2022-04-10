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Смещенный прозападной оппозицией Хан обещал бороться за Пакистан до последнего

The Guardian
Смещенный прозападной оппозицией Хан обещал бороться за Пакистан до последнего

Премьер-министр Пакистана Имран Хан получил вотум недоверия в парламенте после целой недели драматических событий. В четверг Верховный суд Пакистана решил, что Хан нарушил закон, распустив парламент. Оппозиция инициировала попытку объявить вотум недоверия премьеру, обвиняя его в в коррупции и в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране .Хан утратил парламентское большинство, когда лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Нижняя палата парламента соберется в понедельник, чтобы проголосовать за нового премьер-министра.

Как отмечает The Guardian, в ходе голосования оппозиция обвинила Хана в попытке "удержать конституцию и правительство в заложниках", а также в государственной измене. В субботу Хан провел встречи с министрами и высокопоставленными военными, и оппозиционеры опасались, что он попытается заставить мощную армию Пакистана вмешаться в ситуацию и объявить военное положение. Возникла угроза беспорядков, вокруг резиденции премьер-министра была усилена охрана.

По мере того, как росла обеспокоенность по поводу нарушения Ханом постановления Верховного суда, его председатель предпринял беспрецедентный шаг, попросив Верховный суд открыть свои двери в полночь. Всего за 10 минут до полуночи, установленного законом срока для голосования, спикер палаты представителей Асад Кайсер, союзник Хана, подал в отставку со своего поста, заявив, что не может участвовать в иностранном заговоре с целью свержения премьер-министра.

Роль спикера была передана другому депутату, и в последние минуты субботы, после сообщения о давлении со стороны военных на премьера с требованием либо уйти в отставку, либо столкнуться с вотумом недоверия, Хан согласился передать судьбу своего премьерства в парламент, хотя покинул его зал заседаний во время голосования.

Как и ожидалось, он получил вотум недоверия 174 голосами из 342 и был отстранен от власти более чем за год до официального истечения срока полномочий. Так Хан стал первым премьер-министром Пакистана, свергнутым в результате вотума недоверия. Фавад Хуссейн, министр информации и радиовещания Пакистана, назвал минувшую субботу это "печальным днем для Пакистана".

Отстранение Хана ведет к созданию коалиционного правительства с лидером оппозиции Шахбазом Шарифом, братом заключенного в тюрьму бывшего премьер-министра Наваза Шарифа. Оппозиция заявила о своем намерении провести выборы в ближайшие несколько месяцев, хотя, по всей вероятности, они состоятся не раньше октября.

Шариф, который будет приведен к присяге в качестве следующего премьер-министра в ближайшие дни, сказал Guardian, что оппозиция не намерена мстить Хану и проводить "политику ненависти и разногласий". Шариф обещал уделять приоритетное внимание избирательной реформе с целью проведения всеобщих выборов в установленном порядке. "В стране царит неразбериха из-за эпической бесхозяйственности правительства Имрана Хана. От парализованной бюрократии до вызовов внешней политики и разрушенной экономики - царит хаос", - сказал он.

На прошлой неделе оппозиция высказалась за вотум недоверия Хану на фоне экономического кризиса, подорвавшего его популярность. Хан назвал это иностранным заговором с целью его свержения и решил распустить парламент, объявив, что новые выборы состоятся в течение трех месяцев. Он назвал этот свой шаг попыткой защитить Пакистан от заговора Запада, особенно США, с целью вмешательства в дела государства. Оппозиция, в свою очередь, назвала это "гражданским переворотом" и "предательской попыткой" Хана удержаться у власти, несмотря на потерю большинства, обратившись в верховный суд, который и отменил решение Хана.

Хан ясно дал понять, что не намерен добровольно уходить в отставку. Он призвал своих сторонников выйти на улицы в знак массового протеста и заявил, что не примет никакого импортированного правительства, поскольку политическая оппозиция вступила в сговор с западными державами. "То, что происходит с нашей демократией, катастрофично", - сказал премьер в своем выступлении.

На пост премьера Хан был избран в 2018 году, получив поддержку военных и обещав экономическое процветание и конец коррупции. Но его пребывание в должности было омрачено экономическим кризисом, в том числе рекордной инфляцией. Как ожидается, он будет участвовать в следующих выборах. После решения Верховного суда на своей странице в Твиттере Хан написал: "Мое послание нашему народу: я всегда буду продолжать бороться за Пакистан до последнего"

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