РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

СМИ: британцы не хотят быть "финансистами нацизма"

СМИ: британцы не хотят быть &quot;финансистами нацизма&quot;

Читатели британской газеты Daily Mail жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после заявления об "исторической" роли Великобритании в текущем кризисе.

Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон приехал в Киев, где встретился с украинским президентом. Этим же вечером Зеленский записал видеообращение к нации, в котором заявил, что "лидерство Великобритании в оказании военной помощи Украине и в санкционной политике войдут в историю", - передает РИА Новости.

Однако многим читателям издания такие "заслуги" Британии не понравились:

"Это точно первый в истории Британии премьер, который открыто поддерживает и финансирует нацистов", - написал ME.

"Да это самый подлый предатель британского народа за всю историю", - убежден Analogue Devices.

"Этот светловолосый бланманже войдет в историю как политический размазня", - написал MacEvellian.

1340 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version