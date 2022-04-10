Источник: российские туроператоры получат места на рейсах Pegasus Airlines

10 апр. 16:28

Уже со вторника, 12 апреля, турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines предоставит на своих рейсах блоки мест для перевозки российских туристов в Турцию туроператорам Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel о предоставлении блоков мест на своих рейсах, - сообщил источник в турецких авиавластях.

"Было достигнуто соглашение о предоставлении блоков мест на прямые перелеты из Москвы в Анталью с 12 апреля", - цитирует собеседника ТАСС.

Достигнутое соглашение позволит существенно снизить стоимость турпутевок из России в Турцию.

Ранее о том, что те же туроператоры достигли соглашения с турецким национальным авиаперевозчиком Turkish Airlines о предоставлении 1,5 млн новых пассажирских кресел для самолетов, перевозящих российских клиентов на курорты Турции, сообщила турецкая газета Sabah.