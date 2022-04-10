Дожди в Москве будут до четверга

10 апр. 15:35

В столице России с утра понедельника до утра четверга ожидаются дожди, выпадет более 1/3 месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Начало недели в Центральной России ознаменуется сильными и продолжительными осадками с пиком интенсивности днем в понедельник и ночью во вторник. Виной тому станет связанный с черноморским циклоном атмосферный фронт, который, застряв в параллельных потоках, потеряет свою подвижность, и зависнет над регионом, тем самым обеспечит аномальность и долговременность ненастья. В самом эпицентре непогоды окажется Москва, где в течение суток - с утра 11 апреля до утра 12 апреля - выпадет как минимум до 15 миллиметров осадков или более 1/3 месячной нормы. С учетом уже выпавшей небесной влаги общее количество осадков за первые 13 дней текущего месяца достигнет 100% от положенного за весь апрель", - сказал Тишковец.

Он добавил, что ливни ожидаются в понедельник, в период с полудня до 3 часов ночи вторника. По его словам, сопоставимой силы ливни 11 апреля наблюдались последний раз в 1913 году.

"Кроме того, к дождям на юго-западе, западе и севере Центральной России, а это отдельные районы Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей, а также запад, северо-запад и север Подмосковья, кое-где кратковременно будет примешиваться и мокрый снег. Также на юге и юго-востоке региона - Курская, Орловская, Белгородская, Липецкая, Тульская, Рязанская области, где будет намного теплее, к вечеру понедельника местами прогремят грозы. С 70-процентной вероятностью молниевые разряды могут увидеть и жители юго-востока и востока Подмосковья - Ступинский, Коломенский, Воскресенский, Шатурский районы", - уточнил синоптик.