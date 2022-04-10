СМИ: Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде

10 апр. 15:20

Британское издание The Independent пишет, что британский премьер Борис Джонсон "тайно" добирался из Польши до Киева на поезде.

Ранее Джонсон совершил необъявленный визит в Киев, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с украинским президентом по улицам города.

В опубликованном газетой видеоролике Джонсон, находясь в поезде, сам рассказывает, что едет в Киев из Польши.

"Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании", - говорит Джонсон на видео.

Отмечается, что представители пресс-службы премьера отказались комментировать детали поездки.