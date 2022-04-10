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СМИ: Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде

СМИ: Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на поезде

Британское издание The Independent пишет, что британский премьер Борис Джонсон "тайно" добирался из Польши до Киева на поезде.

Ранее Джонсон совершил необъявленный визит в Киев, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с украинским президентом по улицам города.

В опубликованном газетой видеоролике Джонсон, находясь в поезде, сам рассказывает, что едет в Киев из Польши.

"Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании", - говорит Джонсон на видео.

Отмечается, что представители пресс-службы премьера отказались комментировать детали поездки.

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