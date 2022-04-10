Шольц обсудил с Зеленским переговорный процесс

10 апр. 15:05

В воскресенье состоялся телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает кабмин Германии.

"Стороны обсудили актуальную обстановку, а также переговорный процесс между Украиной и Россией", - говорится в сообщении кабмина. Шольц и Зеленский, кроме того, обсудили "возможности дальнейшей поддержки Украины" и договорились продолжать контакты.

Лидеры ФРГ и Украины в разговоре также затронули ситуацию в городе Буча.

"Федеральное правительство вместе со своими международными партнерами сделает все, чтобы преступления были расследованы, а преступники идентифицированы, чтобы они могли быть привлечены к ответственности перед национальными и международными судами", - заявили в кабмине.

Напомним, что ранее Министерство обороны РФ опровергло обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи "фейковой атакой".