Украина полностью запретила импорт товаров из России

10 апр. 14:45

Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией, запретив импорт товаров из РФ. Об этом сообщила вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко. По ее словам, западным странам следует пойти на такой же шаг.

Свириденко отметила, что данная мера снизит возможности России по финансированию спецоперации на Украине. Ранее о решении ввести торговое эмбарго в отношении РФ сообщил представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

В прошлом году, согласно данным Федеральной таможенной службы России, в объем экспорта из России на Украину составил более $8 млрд, а импорта с Украины в Россию — более $4 млрд.