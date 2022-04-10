Турецкий спецназ нейтрализовал 6 террористов

10 апр. 14:35

Бойцы спецназа Турции нейтрализовали 6 террористов в Сирии и на севере Ирака, сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает Анадолу.

"Бойцы спецназа нейтрализовали трех террористов YPG (боевое крыло РКК в Сирии) в зоне операции «Источник мира» и двух - в зоне операции «Оливковая ветвь». Еще один боевик РКК нейтрализован в районе Зап на севере Ирака" – говорится в сообщении ведомства.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

РКК внесена в список террористических организаций в США и ЕС.