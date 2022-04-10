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В работе сервисов "Ростелекома" были зафиксированы сбои

В работе сервисов &quot;Ростелекома&quot; были зафиксированы сбои

В воскресенье наблюдаются сбои в работе сервисов компании "Ростелеком", сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что на 13:01 мск было зафиксировано 1 118 отчетов о сбоях. Больше половины пользователей (52%) испытывали проблему с телевидением, 36% сообщили о проблемах со стационарным интернетом, у 12% пользователей отсутствует сигнал.

В пресс-службе компании заявили, что крупных аварий на сети оператора зафиксировано не было.

"Могут быть частные случаи, связанные с работой абонентского оборудования и локальными ситуациями - такое бывает ежедневно, и наша клиентская служба всегда помогает решить такие вопросы по обращениям абонентов", - сказали в пресс-службе.

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