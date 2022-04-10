Инфляция в Туркменистане замедлится в 2022 году

10 апр. 13:59

Инфляция в Туркменистане в 2022 году прогнозируется на уровне 13%, а в 2023 году – 10%, сообщает агентство Trend со ссылкой на отчет Asian Development Outlook 2022 Азиатского банка развития (АБР).

Согласно прогнозам АБР, инфляция в стране будет замедлена в 2022 году на фоне более высоких доходов от экспорта. При этом отмечается, что она останется на высоком уровне из-за роста цен на импортную продукцию.

Ожидается, что инфляция в Туркменистане продолжит замедляться в следующем году из-за ожидаемого в мире ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19, повышения цен на энергоресурсы и стимулирования производства местной продукции.