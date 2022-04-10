Латвийский город оказался в критической ситуации из-за антироссийских санкций

10 апр. 13:44

Из-за санкций в отношении России власти Вентспилса не могут обеспечить хранение аммиака. Латвийское предприятие Ventamonjaks не может расплатиться за безопасное хранение 40 тысяч тонн жидкого аммиака, так как главным бенефициаром компании является попавший под санкции российский бизнесмен. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье, передает РИА Новости.

"Из-за введенных против России санкций предприятие SIA Ventamonjaks, в резервуарах которого находится 40 тысяч тонн опасного вещества - жидкого аммиака - не может расплатиться с предприятием SIA VK Terminal Services, которое оказывает Ventamonjaks различные услуги, в том числе, обеспечивает хранение аммиака", - заявил председатель Вентспилсской городской думы Янис Витолиньш.

Отмечается, что предприятие не может осуществлять платежи, потому что 55% акций предприятия принадлежат компании Uralchem ​​Freight Limited Kipra, зарегистрированной на Кипре. Ее реальным бенефициаром является российский миллиардер Дмитрий Мазепин, против которого были введены санкции.

"К 22 апреля у VK Terminal Services закончатся финансы, и не будет возможности оплатить электроэнергию и газ пропан. Витолиньш поясняет, что если VK Terminal Services остается без газа пропана и отключается от электричества, возможности обеспечить безопасное хранение аммиака нет", - сообщает агентство LETA.