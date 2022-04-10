На Кубани произошло смертельное ДТП

10 апр. 13:32

На трассе Новороссийск - Керчь в Краснодарском крае произошло лобовое столкновения микроавтобуса и фургона, в результате погибли два человека, еще один пострадал. Об этом в воскресенье сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На автодороге Новороссийск - Керчь водитель, управляя автомобилем Hyundai Starex, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с транспортным средством ГАЗ-А23R22, движущимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ГАЗ и пассажир Hyundai скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что водитель Hyundai доставлен в больницу в Темрюкском районе, он получил травмы различной степени тяжести.