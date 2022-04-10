Турция не допустит ввода военных кораблей в Черное море

10 апр. 13:15

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна не допустит ввода военных кораблей в Черное море.

"Турция останется приверженной Конвенции Монтрё, не допустит ввода военных кораблей в Черное море", - сказал Акар.

Напомним, что Конвенция Монтрё была приняла в 1936 году. Конвенция сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу уже заявил, что Турция выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтрё.