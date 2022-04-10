Киев намерен полностью отказаться от закупок газа в Евросоюзе

10 апр. 12:20

Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у стран Европейского союза за счет более жесткой экономии. Об этом заявил советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин.

По его словам, российский газ, закупаемый через европейских посредников, уже "не российский, а европейский". Однако и от него Киев намерен отказаться, введя жесткие меры экономии.

"На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза", - сказал Рябчин.

Стоит отметить, что в феврале ежесуточный импорт газа на Украину составлял около 14 миллионов кубометров. Весь этот объем был поставлен из Польши, Словакии и Венгрии по виртуальному либо физическому реверсу, то есть Киев приобретал российский газ через посредников.