Абдоллахиян: США предлагают новые условия вне рамок переговоров

10 апр. 12:05

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в воскресенье заявил, что в последние недели американская сторона на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) проявила неуступчивость. Он также отметил, что США предлагают новые условия для отмены санкций вне рамок переговоров, передает ИРНА.

"Американцы заинтересованы в предложении новых условий вне рамок переговоров для отмены санкций. Иран стоит и будет стоять на своих красных линиях", - подчеркнул Абдоллахиян на заседании МИД Ирана.

Он добавил, что Иран "не видел никакой выгоды в прямых переговорах с США" и что американская сторона несколько раз настаивала на переговорах, а Иран призвал их к практическим шагам в случае доброй воли.

Однако, по словам министра, путь дипломатии еще открыт.

"Мы все еще продолжаем путь дипломатии, чтобы заключить хорошее и стабильное соглашение" – отметил Абдоллахиян.

Глава иранского МИД также подчеркнул, что Иран одновременно выступает за политическое урегулирование кризиса на Украине и против введения односторонних санкций в отношении России.

Кроме того, министр заверил, что Россия не будет препятствовать соглашению в случае соблюдения красных линий Ирана. Об этом он договорился с российской стороной в ходе своего недавнего визита в Москву.