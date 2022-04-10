Сборная Азербайджана по баскетболу отпраздновала вторую победу в Турции

10 апр. 11:50

В воскресенье сборная Азербайджана по баскетболу празднует вторую победу на учебно-тренировочных сборах в Анкаре (Турция). Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

В эти дни в Турции проводятся тренировочные сборы в рамках подготовки к чемпионату Европы среди малых стран. Команда Азербайджана провела уже три матча с местными командами, в двух из которых одержала победу.

Отмечается, что национальная сборная в первом контрольном матче обыграла молодежную команду клуба "Турк Телеком" со счетом 64:62. Во втором матче команда потерпела поражение аутсайдеру турецкой Суперлиги "Афьон Беледие" со счетом 77:79. В третьем матче баскетболисты из Азербайджана снова одержали победу, обыграв клуб второй турецкой лиги "ТЭД Анкара Колледжилери" со счетом 92:77.