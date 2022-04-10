В Южной Осетии проходят выборы президента

10 апр. 11:35

Сегодня утром в Южной Осетии открылись 72 избирательных участка. В республике проходят выборы президента. Кроме того, еще два участка были открыты во Владикавказе, по одному – в Москве и Сухуме (Абхазия). Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристина Авлохова, передает ТАСС.

"На территории Южной Осетии открылись все 72 избирательных участка", - цитирует агентство Авлохову. Отмечается, что 19 участков открылись в Цхинвале, шесть - в городе Квайса, остальные в районах республики: 12 в Дзауском, девять в Знаурском, 11 в Ленингорском и 15 в Цхинвальском.

Кроме того, ТАСС сообщает, что голосование проходит в спокойной обстановке, на избирательных участках наблюдается высокая активность. Ожидаемая явка составляет 70-80%.

На данный момент на выборах главы государства уже проголосовали кандидаты в президенты Республики Южная Осетия Гарри Мулдаров и Дмитрий Тасоев.