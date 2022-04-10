Депутат Госдумы предложил приостановить поставку газа в ЕС

10 апр. 11:20

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в страны Европейского союза, сообщает РИА Новости.

"Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями – временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема", - передает агентство слова депутата.

Шеремет убежден, что в Евросоюзе совершили роковую ошибку, когда выбрали себе в лучшие друзья США.