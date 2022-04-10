Столтенберг: НАТО продолжит наращивать военное присутствие на восточном фланге

10 апр. 11:10

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Sunday Telegraph заявил, что альянс разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил на своих восточных границах в связи с растущей военной активностью России.

Генсек убежден, что сейчас НАТО находится на пути "фундаментальной трансформации", происходящей в результате военной операции РФ на Украине. Он отметил, что на данный момент на восточном фланге НАТО расположено примерно в десять раз больше военнослужащих, чем несколько месяцев назад, и их число будет расти. По его словам, количество военнослужащих на восточном фланге достигает уже около 40 тыс. человек.

В июне этого года также пройдет саммит НАТО, на котором будет окончательно утверждено, как будет выглядеть группировка альянса в регионе.

"То, что мы наблюдаем сейчас, - это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Напомним, что в конце 2021 года Россия передала США и НАТО требования по гарантиям безопасности, среди которых было предложение об отказе НАТО от расширения на восток. Полученные альянсом ответы Москва сочла отказом от предоставления гарантий безопасности.

24 февраля Российская Федерация по приказу президента Владимира Путина начала специальную военную операцию на Украине. Спустя месяц Столтенберг заявил, что НАТО нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе на море, суше и в воздухе, а также усилит системы ПВО, ПРО и кибернетической обороны. Он также сообщил, что четыре дополнительные многонациональные боевые группы будут созданы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.