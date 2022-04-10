Forbes составил рейтинг молодых миллиардеров

10 апр. 10:45

В 2022 году в глобальный рейтинг долларовых миллиардеров, составляемый Forbes, вошли 12 человек моложе 30 лет. По оценке журнала, их совокупное состояние составило $25,8 млрд.

Самым богатым человеком в рейтинге молодых миллиардеров стал 29-летний американец Гэри Ван ($5,9 млрд), основавший криптовалютную биржу FTX вместе с Сэмом Бэнкманом-Фридом. Вторую строчку рейтинга занял 27-летний Райан Бреслоу ($2 млрд). Он основал сервис для онлайн-оплаты Bolt. В тройке лидеров оказались также Педро Франчески и Энрике Дубургас, обладающие состоянием по $1,5 млрд каждый. Предприниматели запустили стартап по выпуску кредитных карт Brex.

Самостоятельно развили свой бизнес семь миллиардеров, остальные унаследовали свое состояние. Отмечается, что в прошлом году молодых миллиардеров в рейтинге Forbes было 10, однако их состояние в совокупности было на $3,7 млрд больше, чем у группы 2022 года.