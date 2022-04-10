Во Франции выбирают президента

10 апр. 10:31

Сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов. В нем участвуют 12 кандидатов, однако реальные шансы на выход во второй тур, вероятно, только у троих: лидера "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона, главы "Национального объединения" Марин Ле Пен и действующего президента Эммануэля Макрона.

Почти 70 тыс. избирательных участков открылись в 8:00 по европейскому времени (в 9:00 мск) по всей Франции. 48 миллионов французов, зарегистрированных в списке избирателей, сегодня будут выбирать между нынешним президентом и его соперниками.

Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи.