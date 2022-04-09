Туристка перехватила управление самолетом, не допустив его падения на дома, во Франции

9 апр. 23:21

Тридцатипятилетняя пассажирка туристического самолета Dragonfly, не обладающая навыками управления воздушной техникой, сумела посадить самолет, когда пилот потерял сознание, пишет газета Ouest-France.

У опытного 66-летнего летчика после получаса полета произошел сердечный приступ. Самолет находился в небе над департаментом Морбиан на северо-западе Франции, над коммуной Плуинек.

Женщина перехватила управление легким двухместным самолетом, благодаря ей буквально в последний момент он не упал на жилые дома и на общественную парковку.

В результате Dragonfly упал в болотистой местности. Пилот скончался, но пассажирка "практически не пострадала". Спасатели доставили ее в больницу города Лорьян, передает "Интерфакс".