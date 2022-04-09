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Туристка перехватила управление самолетом, не допустив его падения на дома, во Франции

Туристка перехватила управление самолетом, не допустив его падения на дома, во Франции

Тридцатипятилетняя пассажирка туристического самолета Dragonfly, не обладающая навыками управления воздушной техникой, сумела посадить самолет, когда пилот потерял сознание, пишет газета Ouest-France.

У опытного 66-летнего летчика после получаса полета произошел сердечный приступ. Самолет находился в небе над департаментом Морбиан на северо-западе Франции, над коммуной Плуинек.

Женщина перехватила управление легким двухместным самолетом, благодаря ей буквально в последний момент он не упал на жилые дома и на общественную парковку.

В результате Dragonfly упал в болотистой местности. Пилот скончался, но пассажирка "практически не пострадала". Спасатели доставили ее в больницу города Лорьян, передает "Интерфакс".

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