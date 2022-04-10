Нефть ожидает очередной всплеск цен

В марте впервые более чем за год добыча членов Организации стран-экспортеров нефти плюс (ОПЕК+) упала в связи с западными санкциями в отношении российского энергоносителя и перебоями в поставках из Казахстана и Ливии, пишет Capital.com.

По данным последнего опроса S&P Global Commodity Insights, опубликованного на этой неделе, 13 членов ОПЕК увеличили производство на 60 тыс. баррелей в день до 28,73 млн баррелей в сутки. При этом еще 9 членов картеля снизили добычу на 160 тыс. баррелей до 13,9 млн баррелей в день. ”При снижении производства на 100 тыс. баррелей в день, разрыв между квотами ОПЕК+ и реальной добычей увеличился до 1,24 млн баррелей в день, что вызывает сомнения в отношении способности картеля удовлетворить растущий мировой спрос, который, по мнению многих аналитиков, вернется к допандемическому уровню в 2022 году”, - пишут аналитики из S&P Герман Ван и Розмари Гриффин. Аналитическая компания обращает внимание на то, что производство внутри картеля упало впервые с февраля 2021 года: тогда Саудовская Аравия в одностороннем порядке добровольно снизила добычу на миллион баррелей в день, тем самым стабилизировав рынок в разгар пандемии Covid-19.

Приведут ли опасения по поводу поставок к росту цен

По мнению S&P, опасения по поводу производственных мощностей ОПЕК+ в сочетании с российско-украинским кризисом и восстановлением нефтяного спроса привели к росту нефтяного бенчмарка Brent до $140 в последние недели. Бенчмарк подешевел 7 апреля до $98,28 после того как Международное энергетическое агентство объявило о выпуске на рынок 120 млн баррелей из стратегических запасов США.

Главный рыночный стратег Capital.com Дэвид Джонс считает, что падение производства ОПЕК+ уже отразилось на цене. ”Не удивительно, что добыча картеля упала, и учитывая мартовскую волатильность нефтяных цен, наверняка были ожидания в отношении дальнейшего повышения цен, - сказал Джонс в пятницу. - Но этот фактор оказал лишь краткосрочное влияние. Нефть марки With West Texas Intermediate вновь упала ниже $100 за баррель. Скорее всего, в ближайшие месяцы торговые условия будут более-менее нормальные. При этом нефть продолжит реагировать на происходящее в глобальной экономике”.

Экономист и эксперт по энергетике из Primary Vision Network Осама Ризви считает, что снижение производства сложно предвидеть. ”Слишком много сопутствующих факторов. Я по-прежнему считаю, что любые новости в отношении добычи ОПЕК+ могут привести к серьезным колебаниям на рыке, который излишне резко реагирует как на положительные, так и на негативные сообщения”, - рассказал эксперт.

Придерживается ли ОПЕК+ производственных квот?

Картель придерживается плана постепенного ежемесячного увеличения квот на 400 тыс. баррелей в сутки, несмотря на призывы США, Индии, Японии и других главных покупателей нарастить добычу с тем, чтобы снизить стоимость энергоресурса. Однако есть страны, производство которых на протяжении уже нескольких месяцев не соответствует квотам. ”По подсчетам S&P, в марте произошло сокращение производства, несмотря на то, что 19 членов ОПЕК+ выпололи квоты на 148%. Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от выполнения требований по добыче”, - сообщили Ван и Гриффин. В свою очередь Ризви говорит, что недавний рост цен, как и в 2017-2018 годах, может привести к тому, что члены ОПЕК значительно увеличат производство, поскольку Covid-19 истощил их запасы и бюджеты. ”Однако такая стратегия может оказаться пагубной, поскольку в долгосрочной перспективе добыча будет увеличиваться, а цены при этом падать”, - добавил эксперт.

Нефтяное производство: кто пострадал больше всего?

По словам аналитиков S&P, член ОПЕК Саудовская Аравия - один из немногих производителей, у которого остаются значительные свободные мощности и чья добыча оставалась стабильной на уровне 10,25 млн баррелей в день в течение всего марта. Производство России упало до 10,04 млн баррелей в день. ”Многие трейдеры прекратили сотрудничество с Россией. Аналитики ожидают, что проблем с производством в стране станет еще больше в апреле и мае, хотя некоторые грузы перенаправляются азиатским покупателям, - говорят в S&P. - И у Саудовской Аравии, и у России ежемесячная производственная квота составляет 10,33 млн баррелей в день”.

Больше всего производство упало в Казахстане. Из-за шторма пострадал загрузочный терминал Каспийского трубопроводного консорциума, в результате возникли проблемы с поставками. ”Добыча в Казахстане в марте составила 1,55 млн баррелей в сутки. Чиновники предупреждают, что в апреле возможны дальнейшие перебои в связи с инфраструктурными проблемами”, - напоминают аналитики.

Ливийское производство в марте упало на 50 тыс. баррелей. Падение связано с тем, что крупнейшее месторождение в стране, Шарара, было закрыто с 3 по 8 марта в связи с общественными беспорядками. Еще одно месторождение, Элефант, до сих пор не действует из-за саботажа.

А производство в Венесуэле и Ираке выросло. Добыча в Ираке составила 4,34 млн баррелей в сутки, что чуть меньше согласованной квоты в 4,37 млн баррелей в день. Добыча на месторождении Западная Курна 2 было восстановлено после двух недель технического обслуживания в начале марта. Месторождение Насирия выпало из производства на несколько дней в начале месяца из-за протестов. Источники и спутниковые данные указывают на значительное увеличение запасов в хранилищах.

Венесуэла сообщила об увеличении добычи на 400 тыс. баррелей в день: доставка двух грузов иранского конденсата позвонила возобновить производство на поясе Ориноко. ”Для добычи сверхтяжелой нефти требуется растворитель, который Венесуэле не так просто раздобыть из-за американских санкций, хотя Иран и отправляет грузы в рамках двустороннего соглашения”, - говорится в отчете S&P.