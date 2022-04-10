Самолеты из Грозного могут начать летать в Баку и Ереван

10 апр. 5:25

Число рейсов из Грозного в зарубежные страны увеличится в мае, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Чечни.

Так, с 6 мая будут совершаться рейсы Грозный - Анталья, передает АиФ-Ставрополь.

Кроме того, авиакомпания UTair организует дополнительные полеты в Стамбул, куда самолеты будут отправляться пять раз в неделю вместо двух.

Руководство перевозчика также направило заявку в Росавиацию на регулярные рейсы Грозный - Баку и Грозный - Ереван. Если ее одобрят, самолеты между этими городами начнут курсировать в мае.

Помимо этого, планируется возобновление авиасообщения с ОАЭ и Египтом, идут переговоры.