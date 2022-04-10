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Жители Павлодара смогут преобразить город

Жители Павлодара смогут преобразить город

Павлодар выбран следующим городом для подключения к программе "Берекелі бастама - городская инициатива", информирует пресс-служба Мининдустрии.

Уточняется, что жители города до 8 июня смогут предложить властям свои идеи по улучшению и развитию областного центра. Начиная с 11 июня начнется голосование за наиболее актуальные и интересные проекты.

"По словам председателя ассоциации урбанистов Казахстана Q88 Ерлана Аукенова, инициативы могут касаться любой сферы городского развития - организация дорожного движения, благоустройство дворов, парков, пешеходных зон, улиц, строительство детских и спортивных площадок", - пишет Sputnik Казахстан.

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