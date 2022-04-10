Южная Корея хочет разместить у себя американское стратегическое оружие

После серии ракетных запусков, проведенных Северной Кореей в первые три месяца года, и в связи с опасениями испытания ядерной боеголовки, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль хочет, чтобы стратегические активы США вновь были размещены на территории страны для усиления оборонных способностей.

Как отмечает Asia Times, после конференции американских и южнокорейских чиновников, которая прошла в начале этой недели, южнокорейский депутат Пак Джин заявил, что ”размещение стратегических активов - важная часть усиления сил сдерживания”, и обе стороны ”обсуждали вопрос именно в этом ключе”. Среди американских стратегических активов, которые Южная Корея хочет вернуть на свою территорию, атомные подводные лодки, авианосцы и бомбардировщики дальнего действия. Кроме того, страны также собираются сотрудничать по развитию новых оборонных технологий.

В феврале глава Управления программы оборонных закупок Южной Кореи Кан Ын-Хо заявил, что коммерческие предприятия страны добились значительных успехов и США могут обращаться к ним для развития собственных технологий в сфере ИИ, квантовых вычислений и автономных систем. В Южной Корее есть такие технические лидеры как Samsung, Hanwha и LG. Более того, страна может помочь США справиться с дефицитом полупроводников.

Подчеркнув взаимодополняющий характер южнокорейских технологий и оборонных интересов США, президент Ассоциации армии США Роберт Брайн заявил, ”что доминирующая позиция в таких основополагающих технологических секторах как ИИ, 5G, робототехника, биотехнологии и использование данных - ключ к обеспечению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе”.

Сотрудничество Южной Кореи с США усиливается после серии ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей в январе, феврале и марте текущего года. 15 января Северная Корея произвела железнодорожный запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 430 км в северном направлении, достигнув максимальной высоты в 36 км. Затем Северная Корея провела баллистические испытания 25 и 27 января. 30 января был произведен запуск ракеты самого дальнего радиуса действия с ноября 2017 года. Баллистическая ракета ”Хвасон-12” среднего радиуса действия предположительно достигает высоты 2 тыс. км, дальность ее полета составляет 800 км. Следующий тест Северная Корея провела 27 февраля. Считается, что ракета была запущена из Сунана, где расположен международный аэропорт страны.

По данным южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов, ракета пролетела на максимальной высоте в 620 км на расстояние в 300 км, что указывает на траекторию запуска. Центральное телеграфное агентство Кореи (Северная Корея) заявляет, что запуск был произведен в рамках разработки разведывательной спутниковой системы. Следующую баллистическую ракету Северная Корея запустила с восточного побережья из аэропорта Сунан возле Пхеньяна 24 марта. Она достигла высоты 6,2 км, а ее радиус действия составил 1080 км. В ответ на запуск Южная Корея произвела собственное испытание ракет наземного, морского и воздушного базирования.

Помимо испытаний баллистических ракет, Северная Корея в ближайшее время может возобновить запуски ядерных боеголовок. Ближайший из них может состояться на следующей неделе, 15 апреля, и быть приурочен к 110-летию с рождения основателя государства Ким Ир Сена. Северная Корея провела шесть ядерных испытаний с 2006 года, самое последнее состоялось в сентябре 2017 года.

Исходя из спутниковых снимков, сделанных в апреле, Северная Корея, предположительно, возобновила работы на полигоне Пунгери. Деятельность на полигоне была приостановлена в 2018 году после того как северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о прекращении ядерных испытаний. Хотя сообщалось, что полигон был разрушен в 2018 году, а его пусковые туннели были взорваны, считается, что Пунгери не сильно пострадал и его легко восстановить. Вполне возможно, что Северная Корея готовится в возобновлению ядерной деятельности, однако полное восстановление испытательных мощностей займет месяцы или даже годы. Не исключено, что Северной Корее придётся строить новую испытательную площадку.

Еще одна новость, вызывающая беспокойство в отношении ядерной программы Северной Кореи, касается восстановление работы ядерного реактора в Йонбёне в августе прошлого года. Мощность йонбёнского ядерного реактора составляет 5-мегаватт. Это ядро ядерной программы Северной Кореи. С его помощью производится плутоний, необходимый для ядерных боеголовок. Реактор не был активен с декабря 2018 года - после встречи бывшего президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре.