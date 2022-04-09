Иорданский король поедет в Германию на операцию

9 апр. 20:45

Король Иордании Абдалла II завтра отправится в Германию на операцию по удалению межпозвоночной грыжи, такое заявление распространила королевская канцелярия.

"Его Величество король Абдалла II по совету иорданских врачей покинет родину и направится во Франкфурт-на-Майне, где ему предстоит на следующей неделе операция по удалению грыжи диска грудного отдела позвоночника, которая будет проведена в специализированной больнице", - цитирует сообщение агентства Petra ТАСС.

Уточняется, что у 60-летнего короля ранее время от времени появлялись сильные боли в позвоночнике, причина - прыжки с парашютом в молодости во время службы в королевском спецназе.

Однако в последнее время давление на нерв из-за межпозвоночной грыжи стало сильнее, и теперь Абдалле II нужна срочная операция, после которой ему понадобится неделя отдыха. Затем король вернется домой.