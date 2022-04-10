Китай может бросить США вызов по косовскому вопросу

Поскольку сейчас Россия занята, Сербии нужен будет новый союзник; и Китай готов противостоять США при любой возможности, у такому выводу приходит The Diplomat.

7 мая 1999 года в ходе операции ”Союзная сила”, которая положила конец кровопролитию в Косово, одна из ракет попала в китайское посольство в Белграде, в результате чего погибли трое журналистов. Пекин увидел в инциденте склонность к ”дипломатии канонерок”, которая представляет непосредственную угрозу безопасности Китая, а также потенциальный прецедент для будущего вмешательства в тайваньский вопрос. 23 года спустя та трагедия по-прежнему подпитывает антиамериканские настроения Китая и обуславливает его поддержку Сербии. Китайская позиция по Косово остается неизменной на протяжении многих лет. Для КНР косовский вопрос во многом аналогичен тайваньскому.

Сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года. Против признания Косова выступили больше шести десятков стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза. Но после начала российской спецоперации на Украине Сербия может потерять своего главного союзника по косовскому вопросу – Россию, у которой, вероятно, будет меньше времени и ресурсов на защиту сербских национальных интересов. Ходили даже ничем не подтвержденные слухи, что Россия может "обменять Косово на Крым".

По мере того как в последние годы Китай и Сербия развивают двусторонние отношения, Белград все громче заявляет о том, что Пекин может играть более значимую роль в косовском вопросе. По словам сербских дипломатов, Китай демонстрирует возрастающее желание решать такие вопросы, как обеспечение территориальной целостности Сербии.

Президент Александр Вучич полагает, что потенциальная заявка Косово на вступление в НАТО, ничто иное как осуществление планов США, а не решение самого Косово. Такая риторика соответствует усиливающемуся желанию Китая противостоять США, особенно на фоне заявлений Пекина о том, что НАТО и США - главные виновники конфликта на Украине.

В Китае также есть сторонники более активного вмешательства, а не только исполнения той роли, которую КНР играет в Совбезе ООН в отношении тех государств, которые признали Косово из-за давления США, но взамен ничего получили от Вашингтона. У Китая есть средства убеждения других стран действовать так, как того хочет Пекин: у него серьезный опыт в применении подобной тактики. Благодаря ”транзакционной дипломатии” Пекину удалось не дать Тайбэю занять место в ООН, и начать успешную кампанию по отмене признания Тайваня. С 2016 года шесть стран, бывшие союзники Тайваня, перешли на сторону Китая. Помимо ”чековой дипломатии”, используемой Пекином для продвижения своей повестки по Тайваню, КНР также предоставляет помощь по развитию, льготные кредиты и пожертвования, возможность участия в инфраструктурных проектах в рамках инициативы ”Один пояс - один путь”, прямые инвестиции и доступ к рынкам. Более того, для большинства стран логичнее сотрудничать с Пекином, поскольку он более влиятельный политический и экономический партнер.

Кроме ”пряников” Китай прибегает к ”кнуту”, хотя такое случается реже. Иногда Пекин использует свое про вето во время голосования в Совете безопасности ООН. В частности, КНР запретила расширение сил превентивного развертывания ООН в Македонии в феврале 1999 году через месяц после того, как Македония установила дипломатические отношения с Тайванем. Аналогичным образом в 1997 году Китай запретил наблюдательную миссию ООН в Гватемале, которая также является одним из союзников Тайваня. Совсем недавно, после открытия представительства Тайваня (а не Тайбэя, как обычно), в Вильнюсе, Литва столкнулась с целым рядом экономических ограничительных мер со стороны Пекина.

Большинство стран, которые испытали на себе тактику Китая по вопросу отмены признания Тайваня, имеют схожие характеристики с теми государствами, которые отказались от признания Косово с 2013 года. Это страны Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки или карибские государства с ограниченной торговлей или более насущными интересами, чем сотрудничество с Косово и Тайванем. Большинство из них небогатые, нуждаются в развитии и инвестициях и практически не имеют шансов на получение доступа к финансированию на открытом рынке. Во многих из них проявляется склонность к авторитаризму. Некоторые из них попали под западные санкции и находятся в поисках новых экономических партнеров и возможностей.

В таком контексте очевидно, что будут и другие страны, которые удастся убедить отказаться от признания Косово, если это будет выгодно для сотрудничества с Китаем. У Косово нет никаких средств для предотвращения подобного сценария, кроме как взаимодействовать со своими западными партнерами, в первую очередь с США. Вопрос в том, готов ли Китай ухудшить отношения с Вашингтоном, чтобы угодить Сербии; и готовы ли США защищать свои ”инвестиции” в государственность Косово.