Рейтинги России в иностранной валюте снижены до "выборочного дефолта" - S&P

9 апр. 19:59

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опустило долгосрочный и краткосрочный рейтинги России в иностранной валюте до "SD", что означает выборочный дефолт, такое сообщение распространило агентство.

Это было сделано того как Минфин РФ провел выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях на фоне запрета Америки использовать для обслуживания российского внешнего долга замороженные валютные резервы.

"Хотя дефолт может быть устранен в течение 30-дневного льготного периода, предусмотренного условиями выпуска облигаций, мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в изначально предусмотренный долларовый эквивалент, или что правительство конвертирует эти платежи в течение льготного периода", - цитирует релиз агентства "Интерфакс".

Второе предположение связано с тем, что, по мнению S&P, антироссийские санкции будут расширены в ближайшие недели, и это ограничит и желание, и технические возможности Москвы выполнять обязательства перед международными кредиторами.