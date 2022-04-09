Ребенок-пешеход стал жертвой массового ДТП в Алматы, его мать в крайне тяжелом состоянии

9 апр. 19:45

Ребенок погиб в автоаварии в Бостандыкском районе Алматы, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Массовое ДТП случилось сегодня вечером на проспекте Гагарина между улицами Левитана и Ескараева.

Как рассказали очевидцы, девушка-водитель, находившаяся за рулем Hyundai Tucson, двигалась по Гагарина в северном направлении. Оказавшись у перекрестка, она начала выполнять левый поворот, чтобы заехать на парковку перед крупным ТЦ. Однако в этот момент в нее на большой скорости врезался Hyundai Elantra, двигавшийся по Гагарина в южном направлении, передает Sputnik Казахстан.

От удара автомобили разлетелись в разные стороны. Hyundai Elantra вылетел на тротуар, где сбил мать и ребенка, а затем выехал на "встречку" и столкнулся с автобусом 31-го городского маршрута и с автомашиной Chevrolet Tracker.

В результате аварии ребенок-пешеход скончался на месте происшествия до приезда медиков, его мать госпитализирована, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Остальные участники аварии серьезно не пострадали.