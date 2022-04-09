Российской косметики станет в два-три раза больше в ближайшие три года

9 апр. 19:34

Производство российской косметической продукции за ближайшие три года может вырасти в два-три раза, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании по развитию отрасли на площадке фабрики "Свобода".

"Сейчас уже созданы условия для серьезного роста. Рассчитываем, что производство сможет показать двукратное или даже трехкратное увеличение объемов в течение ближайших трех лет. В этом случае на полке окажется объем продукции, равный 1 трлн рублей", - цитирует министра ТАСС.

Мантуров уточнил, что для достижения этой цели необходимо продолжать реализовать системные и отраслевые меры поддержки, а также снимать административные барьеры. Он указал, что правительство направило для распределения по 54 регионам дополнительное финансирование в размере 3,7 млрд рублей, которые можно будет использовать и на докапитализацию региональных фондов развития промышленности.

Представители парфюмерно-косметической отрасли заявили о проблемах, связанными с логистикой импортных составляющих, новыми валютными требованиями, необходимостью пересертификации продукции из-за замены сырьевых компонентов. Однако большинство этих сложностей можно решить за счет более активной кооперации российских разработчиков косметики с производителями сырья и материалов.