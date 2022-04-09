Новые месторождения золота начали осваивать в Навоийской области

9 апр. 19:19

На вновь открытых золотых рудниках в Навоийской области начались взрывные работы, такое сообщение распространила пресс-служба Навоийского горно-металлургического комбината.

Месторождения Балпантау и Тамдыбулак на территории Тамдынского района были торжественно открыты 7 апреля в составе рудника "Мурунтау". Именно на них работники предприятия и провели первые взрывные работы, передает Sputnik Узбекистан.

Золотоносную руду будут отправлять на Гидрометаллургический завод №2.

Запасы руды на месторождениях превышают 40 млн т. На протяжении почти 15 лет там планируют добывать более 3 млн т золотоносной руды в год.